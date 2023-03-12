Насильнику, убившему студенток из Башкирии, вынесут приговор

11:03, 12 мар 2023

15 марта в Оренбургском областном суде поставят точку в одном из самых резонансных уголовных дел. 29-летнему Александру Лазареву, который изнасиловал и убил трех молодых студенток из Башкирии, а потом устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления, вынесут приговор. Душегубу грозит пожизненный срок, но, кажется, даже такое суровое наказание не пугает убийцу. Он признается, что рад, что его, наконец, поймали, потому что сам «боится своих мыслей».







Напомним, эта чудовищная трагедия произошла в ночь на 30 сентября 2021 года в небольшом городке Гае. Около 5 утра соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели в квартире обнаружили тела двух молодых девушек, покрытые многочисленными глубокими ранами. Когда на место происшествия приехали следователи и оперативники, число жертв неизвестного убийцы увеличилось уже до трех. Тело третей убитой девушки обнаружили неподалеку от подъезда – очевидно, несчастная пыталась убежать, но преступник догнал ее и добил ножом.



После расправы убийца поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Фото: СУ СК России по Оренбургской области



Убитыми оказались три подруги-студентки филиала Орского медицинского колледжа, которые приехали учиться в Гай из Баймакского района Башкирии и снимали квартиру в обычной пятиэтажке на улице Молодежной. Соседи отзывались о студентках, как тихих и спокойных девушках, которые не устраивали шумных вечеринок, а все свободное время посвящали учебе.





В тот роковой вечер подруги сидели у открытого окна – там их и увидел 30-летний работник автомойки Александр Лазарев. Мужчина недавно освободился из тюрьмы, где провел 9 лет за убийство оренбургского предпринимателя. В голове у душегуба мгновенно созрел коварный план, и уже через несколько часов, дождавшись пока все уснут, и вооружившись ножом, ворвался в квартиру. Дверь девушки по роковой случайности в ту ночь забыли запереть…



Как сообщают наши коллеги из «КП-Оренбург», сначала Лазарев заставил своих перепуганных жертв расстелить на полу одеяло и лечь лицом вниз. После преступник сначала жестоко надругался над одной девушкой, потом – сразу же над второй. Уняв свою похоть, мужчина нанес всем троим удары ножом, а потом поджег квартиру, чтобы срыть следы преступления. В какой-то момент все пошло не по плану: одна из жертв была еще жива и попыталась убежать, но Лазарев догнал ее во дворе, добил в спину ножом, потом снова вернулся в квартиру. И только удостоверившись, что она полыхает, бросился в бега.



Сначала Лазарев на маршрутке отправился в Орск, где сдал свои золотые украшения в ломбард и снял квартиру. Тем временем следователи уже обнаружили окровавленную одежду на окраине Гая и по генетическому профилю вычислили личность убийцы. А вот попался душегуб совершенно неожиданно, когда… попал в ДТП. В Орске Лазарев решил угнать автомобиль, но по дороге попал в ДТП. Дежурившие неподалеку сотрудники полиции заметили, что виновник аварии пытается скрыться, и начали погоню… Каково же было их удивление, когда в водителе они узнали того самого подозреваемого в жестокой расправе, которого уже разыскивали по всему региону.









На допросах Лазарев вел себя спокойно и уверенно: даже признался, что за пару месяцев до кровавой расправы изнасиловал женщину в Гае, но тогда потерпевшая не смогла опознать своего насильника. В своем кровожадном характере мужчина винил детство: мол, мать им практически не занималась, отца рядом не было. после смерти бабушки, которая уделяла ему хоть какое-то внимание, подросток остался в полном одиночестве, затаив злобу и обиду на весь мир.



- Хорошо, что вы меня поймали, мне самому от своих мыслей становится страшно, - передают наши коллеги признания убийцы.



Сейчас Александру Лазареву грозит пожизненный срок – такое наказание требует для него Гособвинение.

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Фото: соцсети