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В Башкирии будут судить подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана войны

В Башкирии будут судить подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана войны

18:46, 20 мар 2023

По факту убийства в Илишевском районе Башкортостана ветерана ВОВ Рафаиса Муслухова  и возбужденному по этому поводу уголовного дела, прокуратурой республики было утверждено обвинительное заключение.



Ранее сообщалось, что пенсионер был убит своим 64-летним соседом Ришатом Султановым из-за 8000 рублей. В понедельник, 20 марта, прокуратура и Следственный комитет региона объявили, что материалы дела переданы в Верховный суд РБ для рассмотрения по существу.

- Версия следствия утверждает, что 25 августа 2022 года утром, будучи в алкогольном опьянении, житель населенного пункта Кадырово пришел в дом ветерана и, с целью хищения личного имущества, совершил нападение на беспомощного пенсионера, - рассказали в прокуратуре. - В качестве орудия убийства был использован заточенный металлический штырь, неустановленный колюще-режущий предмет и газовый баллончик.


По сведениям, предоставленным прокуратурой, обвиняемый нанес пенсионеру не меньше 26 ударов по жизненно важным органам, проник в его дом и похитил денежные средства. Пожилой мужчина умер на месте инцидента. Султанову предъявили обвинение в убийстве лица, заведомо находящегося в беззащитном состоянии, совершенном с особой жестокостью, в совокупности с разбоем и кражей. В Следственном комитете республики добавили, что обвиняемый в совершении этих преступлений не сознался.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком РБ
Теги: Илишевский район убийство суд
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