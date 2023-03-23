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В Башкирии с врача роддома взыскали 800 тысяч рублей, из-за гибели малыша

В Башкирии с врача роддома взыскали 800 тысяч рублей, из-за гибели малыша

11:12, 23 мар 2023

В Белорецком районе Башкирии осудили экс-заведующую родильным отделением города. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



В соответствии с материалами уголовного дела, врач решила сделать кесарево сечение роженице, но было уже поздно: плод погиб внутриутробно из-за гипоксии. В ходе разбирательства суд определил, что ущерб здоровью пациентки был нанесен в результате ненадлежащего исполнения врачом своих профобязанностей.

Женщина была приговорена к 2 годам лишения свободы, но была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд обязал ее выплатить потерпевшей 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район смерть суд
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