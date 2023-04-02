Житель Башкирии во время драки откусил знакомому нос

18:55, 02 апр 2023

В башкирском городе Ишимбае 33-летний местный житель во время драки откусил знакомому нос. На днях мужчине вынесли приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба суда.







– Между подсудимым и его знакомым, находящихся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора, которая переросла в драку. Во время драки подсудимый повалил знакомого на землю и откусил ему кончик носа, причинив телесные повреждения в виде раны носа с дефектом мягких тканей, потребовавшие в последующем проведении операции, – рассказали в инстанции.





На суде фигурант уголовного дела не признал вину. Он заявил, что защищался от нападения приятеля, поскольку боялся за свою жизнь и здоровье. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также в счет компенсации морального вреда с него в пользу потерпевшего взыскали 500 тыс. рублей.

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