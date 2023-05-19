Пьяная уфимка задушившая во сне годовалого сына получила тюремный срок

09:52, 19 май 2023

В Уфе был вынесен приговор горожанке, во сне задушившей своего годовалого ребенка. Информацию об этом передали в пресс-центре суда Орджоникидзевского района столицы.







По информации следствия, произошло это в декабре 2022 года. Жительница города в этот день употребляла алкоголь, а затем прилегла, прижав к груди сына и заснула. Во время сна женщина придавила малыша к дивану, что привело к его удушению.





Осознав произошедшее, она сразу обратилась в полицию и помогла раскрыть это невольное преступление. Она не отрицала свою вину и сожалела о случившемся. Суд признал, что женщина не хотела вреда своему сыну и не могла предугадать исход событий. Однако, ее неосторожность привели к трагическому исходу. В результате ее приговорили к 1 году лишения свободы по факту причинения смерти по неосторожности.

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