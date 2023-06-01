В Башкирии сотрудника газовой службы обвинили в смерти ребенка и совращении малолетних

14:43, 01 июн 2023

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело против работника газовой службы, которого обвиняют в смерти ребенка и совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Судебное разбирательство в отношении него началось в межрайонном суде города Белорецк. Информацию об этом передали в Telegram-канале "Честно говоря".







В марте прошлого года вся семья пострадала от утечки угарного газа. Взрослые и двое их детей обратились за медицинской помощью в больницу. Здесь состояние одного из детей ухудшилось, и он впал в кому, а через 11 дней умер. Сотрудника, ответственного за обслуживание вентиляционно-дымоходных систем, обвиняют в этом происшествии.





В ходе следствия стало известно о еще одном факте преступления. Предположительно, газовика "застукали" в собственном автомобиле с малолетними девочками.



Преступник был задержан, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. В данное время проходит судебное разбирательство. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный