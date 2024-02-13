Уголовное дело возбуждено после трагедии в Уфе: два человека погибли из-за неисправной вентиляции

В Уфе разразился громкий скандал после трагической гибели двух человек, которая произошла из-за халатности и преступной небрежности работников газовой службы.

С весны 2017 года и по зиму 2021 года т печники-контролеры, действуя по указанию своего руководителя, составляли фиктивные акты о якобы проведенных ими проверках состояния дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах Уфы. На самом же деле никаких проверок не проводилось, что в конечном итоге привело к трагедии.

Из-за того, что работники ведомства фактически не выполняли свои прямые обязанности по осмотру и очистке дымоходов, в одной из уфимских квартир скопилось большое количество угарного газа, образовавшегося при работе газового проточного водонагревателя. Это и стало причиной смертельного отравления двух человек, находившихся в квартире.

Помимо этого, из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляции пришлось на время полностью отключить подачу газа сразу в несколько многоквартирных домов Советского района Уфы. Это лишило жителей этих домов не только газоснабжения, но и горячего водоснабжения.

Уголовное дело в отношении нерадивых работников газовой службы уже передано в Советский районный суд Уфы, которому и предстоит вынести окончательный приговор по этому резонансному делу.

Автор: Семен Подгорный