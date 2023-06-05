В Башкирии молодой парень убил свою 19-летнюю знакомую и надругался над ее трупом

11:42, 05 июн 2023

Жителя Башкортостана осудили на десять лет лишения свободы за жестокое убийство своей знакомой.







Жестокое преступление произошло в июле прошлого года. Виктор З., живущий в Салавате, на тот момент ему было 24 года, познакомился с 19-летней Ксенией М. в социальных сетях. Молодая пара переписывалась 1,5 месяца, после чего состоялась их первая и последняя встреча - Виктор предложил ей прогуляться. Ксения вышла из дома и уже не вернулась. Позже ее матери пришло сообщение с телефона девушки о том, что она уезжает жить к молодому человеку в Ишимбайский район.





Парень вывез девушку в район населенного пункта Новофедоровское Стерлитамакского района и убил, ударив ножом в грудь. Ксения скончалась на месте. Затем преступник надругался над трупом. Прихватив телефон убитой, он прикрыл тело ветками. Но спустя несколько недель труп несчастной отыскали, благодаря показаниям самого Виктора.



Сначала он отрицал свою вину, но позже полностью признался во всем и указал место убийства. Перед передачей дела в суд он отказался от своих признаний.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Ксения М. / vk.com, СК России по Башкирии