В Башкирии «вора в законе» осудили на 9 лет

11:58, 10 июн 2023

50-летнего Игоря Ифраимова, согласно решению Верховного суда Башкирии, приговорили к 9 годам заключения за занимаемое им высшее положение в иерархии преступного мира. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Ифраимову нужно будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Информацию об этом передает пресс-центр судов Башкортостана.







По данным следствия и суда, Ифраимов, которого назначили "вором в законе" и "положенцем", занимал высшее положение в криминальной иерархии региона с 2009 года.



Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину, суд признал ее доказанной.



Осужденный имеет право обжаловать приговор.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ