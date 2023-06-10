В Башкирии «вора в законе» осудили на 9 лет
11:58, 10 июн 2023
50-летнего Игоря Ифраимова, согласно решению Верховного суда Башкирии, приговорили к 9 годам заключения за занимаемое им высшее положение в иерархии преступного мира. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Ифраимову нужно будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Информацию об этом передает пресс-центр судов Башкортостана.
По данным следствия и суда, Ифраимов, которого назначили "вором в законе" и "положенцем", занимал высшее положение в криминальной иерархии региона с 2009 года.
Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину, суд признал ее доказанной.
Осужденный имеет право обжаловать приговор.
Автор: Семен Подгорный
Фото: объединенная пресс-служба судов РБ
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии возбудило уголовное дело против 43-летнего вора в законе Тимура Капбы
Человек и закон в Башкирии
Житель Ишимбая получил 15 лет тюрьмы за чудовищное преступление
Происшествия в Башкирии
Жителя Сибая оштрафовали за незаконную продажу спиртосодержащей продукции
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии заключенный пытался стать «смотрящим» в колонии