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В Башкирии за пропаганду террористического движения задержали школьницу

В Башкирии за пропаганду террористического движения задержали школьницу

10:34, 14 июн 2023

В Башкирии по обвинению в пропаганде запрещенного на территории России террористического движения была задержана одиннадцатиклассница из города Стерлитамак. Информацию об этом сообщил Telegram-канал Baza.



В апреле следователи произвели обыски в жилище девушки. Были изъяты личные дневники и электронные устройства. Проведенная экспертиза выявила, что она поддерживает деятельность террористического движения, которое пропагандирует насилие в школьной среде. Помимо этого, стало известно, что, начиная с прошлой весны, школьница вела переписку со сверстниками в социальных сетях и пропагандировала среди них идею о нападении на учебные заведения.


Против 17-летней девушки было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации террористического движения и участия в нем. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия
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