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Жительница Уфы хитрым способом обналичила материнский капитал

Жительница Уфы хитрым способом обналичила материнский капитал

11:36, 14 июн 2023

Жительница города Уфы стала фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество при получении выплат». Обвиняемая, имея право на получение средств государственной поддержки в связи с рождением ребенка, вступила в сговор с неустановленными лицами потребительского кооператива и коммерческой фирмы на совершение хищения бюджетных средств.



По версии следствия, работники организаций подготовили документы с заведомо ложными сведениями о том, что женщина получила заем на строительство жилого дома в Аургазинском районе. В действительности жительница получила от кооператива на свой банковский счет более 408 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Пенсионный орган на основании подложных документов перечислил на счет женщины средства господдержки, которыми она рассчиталась по договору займа.


Обвиняемая не признала вину в совершении преступления. Однако на ее имущество наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу. В отношении соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

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Автор: news102.ru
Теги: Уфа мошенничество
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