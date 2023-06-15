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В Башкирии осудили бывшего охранника, который нанес смертельный удар посетителю АЗС

В Башкирии осудили бывшего охранника, который нанес смертельный удар посетителю АЗС

11:34, 15 июн 2023

Охранник АЗС в Нефтекамске получил четыре года колонии за то, что одним ударом убил посетителя, долго сидевшего в туалете.

Сотрудники заправки вызвали на место ЧОП из-за Игоря, который пьяным заперся в уборной станции. Как только он открыл дверь, его с ходу ударил один из прибывших безопасников — Роман.



Игорь упал, ударился головой о стену и впал в кому. Умер в больнице, не приходя в сознание. Роману, который на пустом месте устроил драку, дали четыре года колонии общего режима и трёхлетний запрет устраиваться охранником.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Нефтекамска поджег общественный туалет.

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Автор: Мэш Батащ
Теги: Нефтекамск суд убийство происшествия
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