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В Уфе пенсионерка, которая подожгла дом с пятью мужчинами внутри, может сесть на 20 лет

В Уфе пенсионерка, которая подожгла дом с пятью мужчинами внутри, может сесть на 20 лет

23:48, 13 июн 2023

13 июня, на заседании Верховного суда Башкирии в Уфе прокурор запросил 20 лет тюрьмы 69-летней пенсионерке, которая подожгла дом, где находились пятеро мужчин, двое из них погибли. Инцидент произошел в Кушнаренковском районе. Пожилую женщину судят по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.



– Государственный обвинитель предложил суду признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – передали в ведомстве.

Напомним, обвиняемая проживала в доме своего 68-летнего знакомого, так как ее собственное жилье сгорело. Вечером в мае прошлого года к хозяину дома пришли несколько приятелей. Во время распития алкоголя между пенсионеркой и одним из гостей произошла ссора, и ее выгнали на улицу. Она ушла, пообещав отомстить.


Затаив обиду, пожилая женщина подождала, пока мужчины уснут, и подожгла на веранде покрывало. Убедившись, что огонь перекинулся на конструкции дома, она покинула место происшествия. В результате пожара двое мужчин – в том числе хозяин дома – скончались от отравления дымом, трое смогли покинуть помещение самостоятельно через окно.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: СК РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия убийство суд
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