Хладнокровная расправа в Башкирии: женщина заколола вилами спящего приятеля
22:45, 16 фев 2024
В Аскинском районе Башкирии суд вынес приговор по делу об убийстве. На скамье подсудимых оказалась женщина, которая хладнокровно расправилась со своим знакомым, пока тот безмятежно спал.
Хронология событий такова. Осенью прошлого года между женщиной и ее приятелем разгорелся конфликт. Ссора переросла в рукоприкладство: мужчина, не сдержав эмоций, применил физическую силу. Оскорбленная и озлобленная женщина затаила обиду, вынашивая план мести.
Дождавшись, когда гость уснет, она занесла с улицы вилы и хладнокровно нанесла спящему мужчине множественные удары по голове, туловищу, шее и ногам. Но на этом злоумышленница не остановилась - схватив нож нанесла еще 4 ранения.
В результате полученных увечий мужчина скончался от травматического шока.
Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал женщину виновной в умышленном причинении смерти (часть 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В Башкирии на скамье подсудимых оказался 23-летний ревнивец, на совести которого двойное убийство и смертельное ДТП
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии совершила зверское убийство
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии жена погибла от рук мужа после признания в измене
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии зарезала своего сожителя за оскорбления во время ссоры в амбаре
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии заступился за женщину и до смерти забил ее обидчика