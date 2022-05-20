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В Башкирии женщина подожгла дом, в котором находились пятеро нетрезвых мужчин

В Башкирии женщина подожгла дом, в котором находились пятеро нетрезвых мужчин

16:16, 20 май 2022

В Кушнаренковском районе Башкирии 68-летняя женщина подожгла дом, в котором находились пятеро нетрезвых мужчин — в результате двое сгорели заживо, остальным удалось выбраться наружу, они получили ожоги. Инцидент произошел накануне, 19 мая, ночью. Как сообщили «Вестям» в пресс-службе СУ СКР по РБ,  женщина жила у своего знакомого после того, как ее дом сгорел. По данным следствия, вечером 18 мая она вместе с пятерыми мужчинами распивала спиртное дома. В ходе попойки пенсионерка поссорилась с одним из гостей, после чего мужчины выгнали ее из дома. Подозреваемая ушла, пообещав отомстить.

«Находясь на веранде дома, она подожгла диван и покинула домовладение. Огонь разгорелся, в результате хозяин дома и один из гостей 50 лет скончались на месте происшествия, трое мужчин успели покинуть дом через окно. Они получили ожоги, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Женщину задержали на месте происшествия, — она стояла в толпе и смотрела, как тушат пожар. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сейчас решает вопрос о ее аресте.


В пресс-службе МВД по РБ добавили, что, по словам задержанной, знакомые долгое время «сидели у нее на шее», поэтому она затаила на них обиду. Женщина хотел вернуться и высказать все, что накопилось, но мужчины уже спали.

«Проговорив «я вам еще покажу», пенсионерка вышла на веранду и подожгла покрывало дивана. После этого она ушла к сестре», — добавили в пресс-службе МВД по РБ.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемой грозит пожизненный срок лишения свободы.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ, СУ СКР по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
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