В Башкирии пенсионер убил друга с нетрадиционной сексуальной ориентацией

10:53, 22 июн 2023

В Башкирии решением суда было назначено наказание 67-летнему мужчине за совершенное им убийство. Эту информацию передал Telegram-канал Мэш Батащ. Преступление, в результате которого пожилого человека привлекли к ответственности, произошло в Салаватском районе республики.







Пенсионер и его 49-летний приятель устроили застолье в доме. В ходе употребления спиртного выяснилось, что гость имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, и мужчина грубо начал приставать к хозяину. В ответ на это пенсионер взялся за нож и нанес удар в сердце своему приятелю, что привело к его смерти.





После произошедшего хозяин дома лег спать, а утром попросил соседку вызвать полицейских и отправился кормить живность на своем участке. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.



Мужчине было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный