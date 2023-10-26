Экс-чиновник из Башкирии получил срок за покушение на убийство жены

14:26, 26 окт 2023

В апреле этого года в Башкирии произошел инцидент, связанный с семейным насилием. 35-летний Радик Туктагулов, экс- глава администрации Кубиязовского сельского совета в Аскинском районе Республики Башкортостан, находясь в нетрезвом состоянии избил свою 34-летнюю супругу.

По словам потерпевшей, мужчина, охваченный приступом ревности, нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Затем он попытался задушить женщину шнуром от обуви и в итоге вытолкнул ее с балкона квартиры на четвертом этаже.

Состояние пострадавшей было крайне тяжелым. Ей срочно оказали медицинскую помощь, что, по всей видимости, спасло ей жизнь. Однако женщина долгое время находилась без сознания.

Тем временем Туктагулов дал ложные показания полиции, заявив, что его супруга сама пыталась покончить с собой, не смирившись с тем, что он решил уйти от нее. Однако следователи не поверили этой версии.

Как только пострадавшая пришла в сознание, она рассказала о жестоком нападении мужа. Суд признал Радика Туктагулова виновным в покушении на убийство супруги и приговорил его к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда своей жене.





Автор: Семен Подгорный