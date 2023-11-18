Адвокат назвала сроки вынесения приговора по делу о гибели блогерши в Башкирии
Решение по резонансному делу о трагической гибели известной блогерши Дианы Сафаровой в суде первой инстанции ожидается не раньше конца текущего года. Такое мнение в беседе с корреспондентом "Электрогазеты" высказала адвокат потерпевшей стороны Елена Бутакова.
Напомним, племянница заслуженного деятеля искусств Башкортостана и Татарстана Анвара Нургалиева погибла в результате ДТП в ночь на 9 мая нынешнего года. Трагедия произошла в поселке Чишмы.
Автомобиль под управлением Дианы столкнулся с другим автомобилем марки "Тойота", водитель которого выехал на встречную полосу с целью обгона и спровоцировал столкновение. В результате Диана потеряла управление, ее машина съехала в кювет и врезалась в ограждение. Женщина погибла на месте аварии. Мужчина скрылся после ДТП, но позже был установлен по записям с уличных камер видеонаблюдения.
Адвокат уточнила, что материалы дела содержат два видео: любительскую съемку очевидца и запись с камеры магазина, на которой зафиксирован момент столкновения. Пока суд не ознакомился с этими видеодоказательствами.
По ее словам, потерпевшие надеются на справедливый приговор и продолжат доказывать вину обвиняемого.
Адвокат отметила, что судебные заседания длятся практически целый день, поскольку по делу проходит много свидетелей.
Напомним, первоначально обвиняемый признался, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако на первом же заседании он отказался от своих признательных показаний.
Дело рассматривает Чишминский районный суд. У погибшей Дианы Сафаровой осталось трое детей - дочь и двое сыновей-близнецов.