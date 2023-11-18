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Адвокат назвала сроки вынесения приговора по делу о гибели блогерши в Башкирии

Адвокат назвала сроки вынесения приговора по делу о гибели блогерши в Башкирии

Решение по резонансному делу о трагической гибели известной блогерши Дианы Сафаровой в суде первой инстанции ожидается не раньше конца текущего года. Такое мнение в беседе с корреспондентом "Электрогазеты" высказала адвокат потерпевшей стороны Елена Бутакова.

Напомним, племянница заслуженного деятеля искусств Башкортостана и Татарстана Анвара Нургалиева погибла в результате ДТП в ночь на 9 мая нынешнего года. Трагедия произошла в поселке Чишмы.

Автомобиль под управлением Дианы столкнулся с другим автомобилем марки "Тойота", водитель которого выехал на встречную полосу с целью обгона и спровоцировал столкновение. В результате Диана потеряла управление, ее машина съехала в кювет и врезалась в ограждение. Женщина погибла на месте аварии. Мужчина скрылся после ДТП, но позже был установлен по записям с уличных камер видеонаблюдения.

"Судебный процесс идет в соответствии с установленными процессуальными нормами, - прокомментировала Елена Бутакова. - Уже допрошены все свидетели аварии. В частности, показания дал владелец телефона, с которого велась любительская съемка происходящего в машине в день трагедии. Именно эта видеозапись прояснила картину ДТП".

Адвокат уточнила, что материалы дела содержат два видео: любительскую съемку очевидца и запись с камеры магазина, на которой зафиксирован момент столкновения. Пока суд не ознакомился с этими видеодоказательствами.
"Допрошена мать погибшей - со стороны потерпевших. Она заявила, что не сможет простить подсудимого. Кстати, никто из виновников трагедии так и не попросил прощения. Вчера на судебном заседании мама Дианы и обвиняемый встретились лицом к лицу. Со стороны подсудимого не прозвучало ни слова сочувствия или раскаяния", - сообщила Елена Бутакова.

По ее словам, потерпевшие надеются на справедливый приговор и продолжат доказывать вину обвиняемого.

Адвокат отметила, что судебные заседания длятся практически целый день, поскольку по делу проходит много свидетелей.
"В лучшем случае рассмотрение дела в первой инстанции будет завершено к концу года. Сам обвиняемый пока не давал показаний в суде. Его допрос запланирован на последующие заседания. Поэтому окончательная позиция подсудимого пока неизвестна", - прокомментировал собеседник.

Напомним, первоначально обвиняемый признался, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако на первом же заседании он отказался от своих признательных показаний.

Дело рассматривает Чишминский районный суд. У погибшей Дианы Сафаровой осталось трое детей - дочь и двое сыновей-близнецов.

Обвиняемый по делу о гибели блогерши Дианы Сафаровой стал отрицать свою вину

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Обвиняемый по делу о гибели блогерши Дианы Сафаровой стал отрицать свою вину
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии смертельная авария
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