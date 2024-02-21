В Башкирии осудили на 7 лет виновника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова

20:34, 21 фев 2024

В Башкирии прошло судебное разбирательство по делу о трагической аварии, которая произошла весной прошлого года и унесла жизнь известного блогера Дианы Сафаровой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, Чишминский районный суд вынес приговор мужчине, чьи действия стали причиной гибели Дианы. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, совершенном в состоянии опьянения и сопряженном с оставлением места происшествия.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 9 мая в поселке Чишмы. Автомобиль Honda Civic под управлением Дианы Сафаровой, многодетной матери и племянницы народного артиста Башкирии Анвара Нургалиева, врезался в забор. Диана скончалась на месте аварии.

В ходе расследования выяснилось, что неподалеку от места аварии находится магазин «Абсолют» с камерой видеонаблюдения. Просмотрев запись, сотрудники ГИБДД увидели, как Honda Civic подрезает Toyota Camry, водитель которой скрылся с места происшествия.

Суд приговорил водителя «Тойоты» к семи годам колонии-поселения, а также лишил его водительских прав сроком на три года. Кроме того, с него взыскано 5 миллионов рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ