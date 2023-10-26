Обвиняемый по делу о гибели блогерши Дианы Сафаровой стал отрицать свою вину

10:53, 26 окт 2023

Трагическая авария, унесшая жизнь популярной блогерши Дианы Сафаровой, до сих пор вызывает большой резонанс в Башкирии. Рассмотрение дела в Чишминском районном суде началось со скандала.

33-летняя Диана, мать троих детей и племянница народного артиста Башкортостана Анвара Нургалиева, трагически погибла в результате ДТП в ночь на 9 мая текущего года. По информации ГИБДД, находясь за рулём своего автомобиля Хонда Цивик, она не справилась с управлением, врезалась в ограждение и погибла от полученных травм.

Позже выяснилось, что непосредственной причиной аварии стало то, что её подрезал водитель Тойота Камри, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и практически в тот же момент скрывшийся с места ДТП, однако вскоре был задержан. Этим водителем оказался житель поселка Чишмы Вадим Латыпов. Ему было предъявлено обвинение.

Республиканская прокуратура 5 октября передала уголовное дело в суд. На тот момент обвиняемый частично признавал свою вину. Однако уже на первом слушании он неожиданно отказался от своих прежних показаний.

По словам анонимного источника, знакомого с подробностями дела, Вадим Латыпов ведёт себя нагло и ехидно. В коридоре суда он даже не попытался поговорить с родственниками погибшей Дианы и извиниться перед ними.

Дядя Дианы, народный артист Башкирии Анвар Нургалиев, назвал Латыпова "ничтожеством, не умеющим признавать свою вину". По его словам, обвиняемый не испытывает раскаяния и стыда за то, что сел за руль в нетрезвом виде.

Источник также сообщает, что изначально процесс должен был проходить в открытом режиме, однако перед самым началом судья неожиданно объявил его закрытым.

На протяжении следствия Латыпов не раз менял показания, путаясь в деталях и выдумывая новые версии произошедшего. Сначала он вообще утверждал, что за рулём был другой человек, затем говорил, что его якобы ослепила встречная машина. Однако эти слова опровергает видеозапись с камеры наблюдения и показания очевидцев.

Следующее заседание по этому резонансному делу назначено на 30 октября. Семья погибшей надеется, что правосудие восторжествует и виновный понесёт заслуженное наказание.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети/ГИБДД по РБ