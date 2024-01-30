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В Уфе из-за незакрепленных ворот девочка получила перелом руки

В Уфе из-за незакрепленных ворот девочка получила перелом руки

Недавно в одном из районов Уфы произошел неприятный инцидент. Речь идет о травмировании 11-летней девочки во время катания на коньках на детской спортивной площадке.

Как выяснили в прокуратуре Демского района города, разбиравшейся в этой ситуации, все произошло по вине обслуживающей организации ООО «Сфера», ответственной за содержание игровых зон в этом районе. На одной из площадок по улице Таллинской работники компании не закрепили как следует ворота для игры в хоккей. И вот во время катания на коньках эти незакрепленные ворота внезапно упали прямо на девочку. Ребенок получил перелом кисти левой руки.

Как заметили в прокуратуре, незакрепленная как следует конструкция ворот создавала серьезную угрозу жизни и здоровью посетителей площадки, особенно детей. А это грубое нарушение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Демского района внес представление директору ООО «Сфера» о необходимости устранить проблемы с закреплением игровых конструкций на всех обслуживаемых детских площадках, чтобы подобные инциденты не повторялись. Кроме того, ответственное должностное лицо компании, по вине которого произошел инцидент с девочкой, было наказано в дисциплинарном порядке. А опасные незакрепленные ворота на площадке по улице Таллинской сразу же закрепили как положено, чтобы исключить повторение подобной ситуации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия Уфа несчастный случай
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