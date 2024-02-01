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Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год

Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год

Правительство Башкирии планирует продлить льготу по транспортному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей.

Согласно проекту поправок в региональное законодательство, разработанному Министерством финансов республики, они будут освобождены от уплаты этого налога за 2024 год. Как сообщает информационное агентство РБК Уфа, ознакомившееся с документом, льгота будет действовать на тех же условиях, что и в предыдущем году.

Иными словами, от налога по-прежнему будут освобождены сами участники спецоперации, их супруги, а также матери и отцы неженатых военнослужащих. Льгота распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные транспортные средства, включая машины на гусеничном ходу, вне зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства.

По-прежнему действует правило, согласно которому льготой можно воспользоваться по выбору только на одно транспортное средство каждого типа в семье. Например, если у родственников военнослужащего несколько автомобилей, они могут не платить налог только за один из них. То же самое касается и других видов техники.

Напомним, в ноябре прошлого года Государственное собрание Башкирии приняло закон об освобождении участников спецоперации и членов их семей от транспортного налога на 2022 год. По оценкам, эта мера поддержки обошлась региональному бюджету примерно в 100 миллионов рублей недополученных доходов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация налоги
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