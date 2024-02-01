Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год

Правительство Башкирии планирует продлить льготу по транспортному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей.

Согласно проекту поправок в региональное законодательство, разработанному Министерством финансов республики, они будут освобождены от уплаты этого налога за 2024 год. Как сообщает информационное агентство РБК Уфа , ознакомившееся с документом, льгота будет действовать на тех же условиях, что и в предыдущем году.

Иными словами, от налога по-прежнему будут освобождены сами участники спецоперации, их супруги, а также матери и отцы неженатых военнослужащих. Льгота распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные транспортные средства, включая машины на гусеничном ходу, вне зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства.

По-прежнему действует правило, согласно которому льготой можно воспользоваться по выбору только на одно транспортное средство каждого типа в семье. Например, если у родственников военнослужащего несколько автомобилей, они могут не платить налог только за один из них. То же самое касается и других видов техники.

Напомним, в ноябре прошлого года Государственное собрание Башкирии приняло закон об освобождении участников спецоперации и членов их семей от транспортного налога на 2022 год. По оценкам, эта мера поддержки обошлась региональному бюджету примерно в 100 миллионов рублей недополученных доходов.

Автор: Семен Подгорный