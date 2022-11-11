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В Башкирии участников спецоперации хотят на год освободить от транспортного налога

В Башкирии участников спецоперации хотят на год освободить от транспортного налога

10:05, 11 ноя 2022

В пресс-службе Курултая РБ сообщили о том, что парламентарии в ноябре собираются принять законопроект, согласно которому участники СВО и их семьи будут освобождены от транспортного налога за 2022 год. Мера поддержки, однако, будет распространяться только на одно транспортное средство по выбору.



— В контексте данного законопроекта членами семьи участника специальной военной операции являются супруга либо, если гражданин не состоит в официально зарегистрированном браке, — отец или мать, — уточнили в пресс-службе парламента Башкирии.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев также отметил, что по предварительным расчетам затраты на реализацию закона составят около ста миллионов рублей.

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Источник: proural.info
Теги: транспортный налог спецоперация
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