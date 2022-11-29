В Башкирии участники СВО и члены их семей не будут платить транспортный налог

14:11, 29 ноя 2022

Соответствующий законопроект единогласно был принят депутатами регионального парламента и подписан главой республики







В Башкирии участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога



В Башкирии участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект местного Минфина единогласно был принят депутатами регионального парламента и подписан главой республики Радием Хабировым.



Льготу будут предоставлять на одно транспортное средство по выбору. Освобождение от уплаты налога распространят на легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, в том числе на пневматическом и гусеничном ходу.





Под членами семей участника СВО подразумеваются его супруга и родители (отец, мать, отчим, мачеха). Затраты на реализацию закона составят около 100 млн рублей.

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