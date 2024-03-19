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МВД Башкирии накрыло сеть «резиновых квартир»

МВД Башкирии накрыло сеть «резиновых квартир»

14:13, 19 мар 2024

В Башкирии завершился очередной этап операции «Резиновая квартира», направленной на борьбу с фиктивной регистрацией мигрантов. В ходе масштабных проверок, охвативших более 900 объектов, правоохранители вскрыли теневую схему, ставящую под угрозу безопасность и законность.

Строительные площадки, вокзалы, автосервисы, торговые центры, склады, кафе и даже дачные участки — ни одно из этих мест не ускользнуло от пристального внимания сотрудников МВД. В результате бдительной работы удалось выявить 340 административных правонарушений, связанных с миграционным режимом.

Особую тревогу вызывает более 120 случаев фиктивной регистрации иностранных граждан. Подобная практика не только подрывает основы правопорядка, но и создает риски для всего общества, ведь за фиктивной пропиской могут скрываться преступники или лица, представляющие угрозу безопасности.

Решительные действия МВД не ограничились административными мерами. В отношении 80 нарушителей были возбуждены уголовные дела. Суды, в свою очередь, вынесли 21 решение о выдворении нелегальных мигрантов за пределы страны.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: МВД по РБ
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