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Военнослужащему из Башкирии, мобилизованному в зону СВО, оставили в силе приговор за самоволку

Военнослужащему из Башкирии, мобилизованному в зону СВО, оставили в силе приговор за самоволку

21:09, 28 мар 2024

В ноябре 2023 года Уфимский гарнизонный военный суд вынес приговор Рустаму Садыкову, признав его виновным в самовольном оставлении места службы в период мобилизации.

Согласно материалам дела, военнослужащий покинул свою часть без уважительной причины и уехал домой, проведя вне расположения воинской части около месяца. За этот проступок суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Несмотря на весомость вынесенного решения, Садыков оспорил приговор, подав апелляционную жалобу. В ней он утверждал, что назначенное наказание чрезмерно сурово, и пытался убедить суд в наличии смягчающих обстоятельств. В частности, он ссылался на свое желание продолжить службу в зоне специальной военной операции, признание вины и активное содействие следствию в расследовании уголовного дела.

Однако Центральный окружной военный суд, рассматривавший апелляцию, оставил приговор в силе, не найдя оснований для его смягчения. Судьи указали, что признание вины и раскаяние Садыкова не могут считаться активным способствованием расследованию, поскольку правоохранительным органам уже было известно о совершенном преступлении, и они осуществляли его розыск.

Cуд в Уфе приговорил ефрейтора к 5 годам тюрьмы за уклонение от службы Cуд в Уфе приговорил ефрейтора к 5 годам тюрьмы за уклонение от службы
Автор: Вадим Рудаков
Теги: суд
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