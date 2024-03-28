В Башкирии стартовал усиленный контроль за соблюдением ПДД

21:39, 28 мар 2024

В Башкирии на 11-километровом участке дороги Уфа-Оренбург развернулась масштабная проверка, инициированная Госавтоинспекцией.

В рамках совместного рейда, объединившего усилия ДПС ГИБДД МВД по РБ, отдела ГИБДД ОМВД по Уфимскому району и Федеральной службы судебных приставов, досмотру подвергнутся все без исключения автомобили, движущиеся по данному отрезку пути.

Главная цель акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, особое внимание уделяется выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Рейд проходит под бдительным контролем начальника УГИБДД по РБ Владимира Севастьянова, лично координирующего действия сотрудников на месте. Масштабная проверка призвана повысить безопасность на данном участке трассы, снизить количество аварийных ситуаций и обезопасить жизни участников дорожного движения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: личная страница Владимира Севастьянова