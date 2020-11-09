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Шашисты из Башкирии стали победителями на чемпионате мира по международным шашкам

Шашисты из Башкирии стали победителями на чемпионате мира по международным шашкам

| 09 ноя 2020 | 09:45

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об успехах спортсменов из Башкирии. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в соцсетях.



— Гордимся нашими шашистами, — сообщил руководитель республики. — Алия Аминова стала первой в молниеносной программе чемпионата мира по международным шашкам в Анталье, а Айгуль Идрисова заняла третье место.

Также отличились мужчины. Айнур Шайбаков стал чемпионом, гроссмейстер Александр Георгиев занял второе место. В быстрой программе чемпионата мира весь пьедестал заняло трио из Уфы: Айгуль Идрисова — 1 место, Тамара Тансыккужина — второе место, Кристина Осипова — третье место — выполнила нормативы международных гроссмейстеров.

Все спортсмены являются воспитанниками ишимбайской шашечной школы. Тренерами лидеров являются Юрий Владимирович Черток и Александр Павлович Мельников.

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— Поздравляю спортсменов, их тренеров и родителей с отличным результатом, — добавил Радий Хабиров. — Республика гордится и поддерживает шашечный спорт на международном уровне.

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Источник: i-gazeta.com

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