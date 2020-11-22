"Салават Юлаев одержал победу над "Барысом" со счетом 4:1

Уфа | 22 ноя 2020 | 19:54

Сегодня вечером уфимский «Салават Юлаев» провёл второй матч в рамках шестой домашней серии чемпионата КХЛ сезона 2020/21. Соперником команды Томи Ламсы стал «Барыс» из Нур-Султана.







Стартовый период встречи проходил в равной борьбе. Тем более, неожиданным виделось пропущенная шайба «Салавата». Выровнять игру сразу не получилось, потому как хозяева остались в меньшинстве. Именно этот отрезок уфимцы провели образцово-показательно, а буквально следом отличились в большинстве. Комбинацию с пятачка замыкал Хартикайнен, изящно подставивший свою клюшку, 1:1. Оставшееся время отрезка, команды провели примерно на равных, но счёт на табло остался неизменным.



Вторая двадцатиминутка проходила с игровым преимуществом гостей, которые были активнее и старательнее «юлаевцев». Подопечные Томи Ламсы были терпеливы и с натиском справились, а вскоре нашли свой шанс в контратаке, когда Кугрышев бросил в касание, 2:1! Уфимские хоккеисты были не слишком активны в атаке, зато в обороне оказались бесподобны и шансов сопернику не давали, благодаря чему не только сохранили преимущество в счёте, но и закрепили его стараниями Кадейкина, успешно отработавшего на пятачке!





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