Спортшкола в Салавате получила мобильное оборудование комплекса ГТО

Салават | 04 фев 2021 | 12:19

В спортшколе «Алмаз» Салавата презентовали мобильное оборудование комплекса ГТО, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и молодежной политики Башкирии.







Стоимость оборудования превышает 300 тысяч рублей. Средства на его приобретение были выделены из республиканского бюджета, в рамках реализации в Башкирии национального проекта «Демография».



В комплекте нового мобильного оборудования — спортивные комплексы для выполнения испытания «подтягивание из виса» на высокой и низкой перекладине с передвижным упором для ног, скамьи для выполнения испытания «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами» на полу или на гимнастической скамье, а также электронные компьютерные комплексы для стрельбы и многое другое.





«В ходе презентации нового оборудования тем, кто выполнил положенные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в прошлом году, вручили золотые значки ГТО и удостоверения к ним», — рассказали в Минспорте Башкирии. – После официальной части с участниками провели общую разминку, после которой все желающие могли протестировать новое оборудование и выполнить нормативы комплекса ГТО».Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

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Фото: mmps.bashkortostan.ru

Комплекс ГТО предусматривает подготовку и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).