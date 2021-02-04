Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Спортшкола в Салавате получила мобильное оборудование комплекса ГТО

Спортшкола в Салавате получила мобильное оборудование комплекса ГТО

Спортшкола в Салавате получила мобильное оборудование комплекса ГТО

Салават | 04 фев 2021 | 12:19

В спортшколе «Алмаз» Салавата презентовали мобильное оборудование комплекса ГТО, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и молодежной политики Башкирии.

Стоимость оборудования превышает 300 тысяч рублей. Средства на его приобретение были выделены из республиканского бюджета, в рамках реализации в Башкирии национального проекта «Демография».

В комплекте нового мобильного оборудования — спортивные комплексы для выполнения испытания «подтягивание из виса» на высокой и низкой перекладине с передвижным упором для ног, скамьи для выполнения испытания «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами» на полу или на гимнастической скамье, а также электронные компьютерные комплексы для стрельбы и многое другое.


«В ходе презентации нового оборудования тем, кто выполнил положенные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в прошлом году, вручили золотые значки ГТО и удостоверения к ним», — рассказали в Минспорте Башкирии. – После официальной части с участниками провели общую разминку, после которой все желающие могли протестировать новое оборудование и выполнить нормативы комплекса ГТО».Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Читайте также:

Педагог из Салавата Ирина Саутова стала лауреатом конкурса «Учитель года России»
Комплекс ГТО предусматривает подготовку и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: mmps.bashkortostan.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: