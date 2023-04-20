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«Салават Юлаев» намерен подписать контракт с нападающим «Динамо» Владиславом Ефремовым

«Салават Юлаев» намерен подписать контракт с нападающим «Динамо» Владиславом Ефремовым

14:06, 20 апр 2023

Нападающий московского "Динамо" Владислав Ефремов в скором времени поменяет обстановку и подпишет контракт с ХК "Салават Юлаев".



По сообщению "Спорт-Экспресс", в последних числах месяца у форварда истекает действующий контракт с "сине-белыми", поэтому он может достаться уфимцам бесплатно. Следует добавить, что все сезоны в КХЛ Владислав Ефремов играл за "Динамо" из Москвы. За этот период им было набрано 55 очков (21+34). В нынешнем сезоне нападающий сыграл 49 раз, за это время ему удалось отметиться 6 результативными действиями (3 гола и 3 передачи).

Москвичи разместились на пятой строчке турнирной таблицы в регулярном чемпионате, а в серии плей-офф уступили нижегородским торпедовцам в 1/8.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: КХЛ ХК Салават Юлаев Владислав Ефремов нападающий Динамо
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