«Салават Юлаев» готовится подписать контракт с нападающим из Канады
15:08, 24 апр 2023
Хоккейный клуб из Уфы "Салават Юлаев" в ближайшее время заключит соглашение с нападающим из Канады Джошем Хо-Сэнгом. Контракт будет подписан на один сезон.
В минувшем сезоне иностранный хоккеист провел всего одну игру в КХЛ - в своем дебютном матче форвард был серьезно травмирован и оказался не у дел в оставшемся сезоне. На льду он появился лишь в серии play-off. Как сообщил Виктор Козлов, двадцатисемилетний игрок, из-за травмы, не смог нанести ни одного броска по воротам, выступая против владивостокского "Адмирала".
Невзирая на то, что Джош Хо-Сэнг сыграл одну игру, на его счету есть одно результативное очко.
"Провел сильный сезон, продлил контракт. Все логично", - иронично прокомментировали болельщики.
Автор: Семен Подгорный
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