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Василевский в клубе «Салават Юлаев» будет ежегодно зарабатывать 40 миллионов рублей

Василевский в клубе «Салават Юлаев» будет ежегодно зарабатывать 40 миллионов рублей

14:38, 05 июн 2023

Хоккеист Алексей Василевский, который присоединился к команде "Салават Юлаев", будет получать 40 млн рублей в год. Новичок станет одним из наиболее высокооплачиваемых защитников в составе клуба.



Прежде чем перейти в "Салават Юлаев", Василевский 9 сезонов отыграл за "Автомобилист" из Екатеринбурга. В начале мая 2023 года тридцатилетний защитник заключил контракт с "Салаватом Юлаевым". Он продлится 3 сезона.

В прошлом сезоне Василевский провел 67 матчей и набрал 7 (1+6) очков. Его брат, Андрей Василевский, выступает в Национальной хоккейной лиге за "Тампу" и становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Алексей Василевский ХК Салават Юлаев
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