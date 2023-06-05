Василевский в клубе «Салават Юлаев» будет ежегодно зарабатывать 40 миллионов рублей

14:38, 05 июн 2023

Хоккеист Алексей Василевский, который присоединился к команде "Салават Юлаев", будет получать 40 млн рублей в год. Новичок станет одним из наиболее высокооплачиваемых защитников в составе клуба.







Прежде чем перейти в "Салават Юлаев", Василевский 9 сезонов отыграл за "Автомобилист" из Екатеринбурга. В начале мая 2023 года тридцатилетний защитник заключил контракт с "Салаватом Юлаевым". Он продлится 3 сезона.



В прошлом сезоне Василевский провел 67 матчей и набрал 7 (1+6) очков. Его брат, Андрей Василевский, выступает в Национальной хоккейной лиге за "Тампу" и становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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Автор: Семен Подгорный