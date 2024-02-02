Нападающий «Салавата Юлаева» удивил приемом из другого спорта: в шоке были даже соперники

Нападающий « Салавата Юлаева » Данил Алалыкин поведал об истории своего необычного гола в стиле лакросса, забитого в ворота «Лады». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу уфимцев, которые сохранили за собой третье место в Восточной конференции.

По словам Алалыкина, несмотря на пропущенный гол в самом начале матча, команда чувствовала себя уверенно на протяжении всей игры. После того, как сравняли счёт, во втором периоде они буквально расстреляли ворота соперника, почувствовав «запах крови».

Касательно своего нестандартного гола, Данил отметил, что он эмоционально прочувствовал ситуацию — понял, что не сможет подобраться к воротам из-за плотной опеки защитников. Поэтому он решился на отчаянный бросок с расстояния, в стиле популярной за океаном игры лакросс. Признавшись, что заранее договаривался с партнёром по команде Родионом Амировым о том, чтобы когда-нибудь забить такой неординарный гол, Алалыкин посвятил его именно ему.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"