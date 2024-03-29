Александр Самонов прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА по ходу сезона

15:16, 29 мар 2024

В разгар нынешнего сезона активно муссировались слухи о возможном трансфере голкипера уфимского «Салавата Юлаева» Александра Самонова в стан московского ЦСКА. Вратарь наконец прокомментировал эти домыслы, опровергнув саму вероятность подобного перехода.

— Я, конечно, был наслышан об этом, но не придавал им особого значения, — пояснил голкипер. — Ничего конкретного за ними не стояло, так что у меня не было причин серьезно реагировать.

В интервью программе КХЛ ТВ «На связи» Самонов заявил, что новости о его грядущем переезде в столицу не имели под собой реальных оснований.

Хоккеист подчеркнул, что ни одна из сторон не озвучивала каких-либо предложений о трансфере.

— Нам в « Салавате » никто ничего не говорил на эту тему. Мы просто сосредоточились на игре за родной клуб и отдавались хоккею в Уфе ", — резюмировал Самонов.

Автор: Вадим Рудаков