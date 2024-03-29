Александр Самонов прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА по ходу сезона
15:16, 29 мар 2024
В разгар нынешнего сезона активно муссировались слухи о возможном трансфере голкипера уфимского «Салавата Юлаева» Александра Самонова в стан московского ЦСКА. Вратарь наконец прокомментировал эти домыслы, опровергнув саму вероятность подобного перехода.
В интервью программе КХЛ ТВ «На связи» Самонов заявил, что новости о его грядущем переезде в столицу не имели под собой реальных оснований.
— Я, конечно, был наслышан об этом, но не придавал им особого значения, — пояснил голкипер. — Ничего конкретного за ними не стояло, так что у меня не было причин серьезно реагировать.
Хоккеист подчеркнул, что ни одна из сторон не озвучивала каких-либо предложений о трансфере.
— Нам в «Салавате» никто ничего не говорил на эту тему. Мы просто сосредоточились на игре за родной клуб и отдавались хоккею в Уфе", — резюмировал Самонов.
Автор: Вадим Рудаков
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