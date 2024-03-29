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Александр Самонов рассказал, с какой травмой играл в play-off КХЛ

Александр Самонов рассказал, с какой травмой играл в play-off КХЛ

14:30, 29 мар 2024

В разгар напряженной борьбы за главный трофей отечественного хоккея, Кубок Гагарина, многие игроки демонстрировали невероятную стойкость и самоотверженность. Одним из таких героев стал голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов, который, несмотря на серьезную травму, продолжал защищать ворота своей команды в решающих матчах плей-офф против «Трактора».

Травма, полученная на Дальнем Востоке, не позволила Самонову полностью восстановиться из-за плотного графика игр. Тем не менее, вратарь упорно пытался справиться с болезненным повреждением, прибегая к различным методам лечения. Однако, как признался сам Александр, ситуация была далека от идеальной, и травма все же сказывалась на его игре.

После завершения сезона Самонов прибыл в Санкт-Петербург, где ему предстоит пройти курс реабилитации. Выяснилось, что голкипер получил травму боковой связки колена, на восстановление от которой потребуется около полутора-двух месяцев. Несмотря на болезненное повреждение, Александр не ищет оправданий и признает, что в плей-офф все игроки вынуждены играть через боль и преодолевать травмы.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Самонов
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