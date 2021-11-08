В Башкирии планируют ограничить вход в гипермаркеты для невакцинированных
20:24, 08 ноя 2021
В Башкирии с 10 ноября планируют ограничить вход в гипермаркеты для невакцинированных
В пресс-центре главы региона сообщили, что с 10 ноября для посещения гипермаркетов и торговых помещений площадью более 1000 квадратных метров необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном заболевании.
Данное решение принято на заседании антикоронавирусного штаба, на котором присутствовал Радий Хабиров.
Отмечается, что с таким предложением обратились главы городов региона, так как через такие торговые точки проходит большое количество людей.
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