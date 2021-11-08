В Башкирии планируют ограничить вход в гипермаркеты для невакцинированных

20:24, 08 ноя 2021

В Башкирии с 10 ноября планируют ограничить вход в гипермаркеты для невакцинированных







В пресс-центре главы региона сообщили, что с 10 ноября для посещения гипермаркетов и торговых помещений площадью более 1000 квадратных метров необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном заболевании.

Данное решение принято на заседании антикоронавирусного штаба, на котором присутствовал Радий Хабиров.



Отмечается, что с таким предложением обратились главы городов региона, так как через такие торговые точки проходит большое количество людей.

Читайте также: В Башкирии от коронавируса скончались 33 медицинских работника

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Известно, что глава республики данную идею поддержал и поручил внести поправки в указ о повышенной готовности.