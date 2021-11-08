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В Башкирии планируют ограничить вход в гипермаркеты для невакцинированных

В Башкирии планируют ограничить вход в гипермаркеты для невакцинированных

20:24, 08 ноя 2021

В Башкирии с 10 ноября планируют ограничить вход в гипермаркеты для невакцинированных

В пресс-центре главы региона сообщили, что с 10 ноября для посещения гипермаркетов и торговых помещений площадью более 1000 квадратных метров необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном заболевании.
Данное решение принято на заседании антикоронавирусного штаба, на котором присутствовал Радий Хабиров.

Отмечается, что с таким предложением обратились главы городов региона, так как через такие торговые точки проходит большое количество людей. 

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Известно, что глава республики данную идею поддержал и поручил внести поправки в указ о повышенной готовности.

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Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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