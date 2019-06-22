В Сибае начал работу Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье»
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Сегодня, 22 июня, в Сибае состоялось открытие первого Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». На форум приехали гости из Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Казахстана, Сербии, Турции, Франции и Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Главы Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Во время своего выступления Радий Хабиров напомнил про очень сложные для Сибая времена. Врио Главы республики отметил, что вся Башкирия и её жители протянули руку дружбы. И теперь осталось дожать ситуацию, и в самое ближайшее время всё забудется.
Радий Хабиров, врио Главы Башкирии:
Цель этого форума – сделать так, чтобы экономика не только Сибая, но и целого ряда родных и близких нам районов Зауралья, задышала, заработала. Чтобы мы открыли все наши возможности для того, чтобы сюда приходили инвесторы, появлялись рабочие места и, соответственно, социальные объекты. Чтобы наши дети могли ходить во всевозможные садики, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы. И чтобы люди на улицах улыбались.Фото: Глава РБ
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