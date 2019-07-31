С 31 июля 2019 года жители России могут уйти на «ипотечные каникулы»
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В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах». «Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
В России закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу. Согласно закону, граждане страны, имеющие ипотеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготу. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период. Граждане смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.
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