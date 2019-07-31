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С 31 июля 2019 года жители России могут уйти на «ипотечные каникулы»

Добавлено: 31.07.19
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Рубрика: Экономика
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С 31 июля 2019 года жители России могут уйти на «ипотечные каникулы»

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах». «Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru

В России закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу. Согласно закону, граждане страны, имеющие ипотеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготу. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период. Граждане смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.

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Льгота распространяется на граждан, лишившихся работы, получивших инвалидность, а также признанных нетрудоспособными сроком на два месяца. У россиян, которые смогут претендовать на льготу, размер среднемесячных выплат по кредиту должен превышать 50% дохода.Также на этот период вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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