Жители Башкирии смогут получить денежную помощь от государства

Жители Башкортостана могут претендовать на дополнительную денежную помощь от государства. Речь идёт об участниках программы по заключению социальных контрактов. Об этом было сказано на оперативном совещании в Правительстве республики.







Вице-премьер – министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова сообщила, что при заключении социальных контрактов можно получить адресную социальную помощь. Так, на содействие в прохождении профессионального обучения — до 15 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 50 тысяч рублей и на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 100 тысяч рублей.

«Мы занимались этой программой 5 лет. И за это время на неё было выделено 280 миллионов. Сейчас на 3 года федеральное правительство нам даёт более миллиарда рублей. Это в разы повышенная сумма», — сообщил Радий Хабиров.

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Глава республики Радий Хабиров отметил, что в ближайшее время будет увеличено финансирование по данной программе.