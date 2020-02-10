В Дюртюлинском районе строят мост через озеро Грязное

В Башкирии продолжается реконструкция моста через озеро Грязное в Дюртюлинском районе. Сооружение является частью дороги Дюртюли — Нефтекамск (км 34). Старый мост, который уже не отвечал нормам безопасности, был полностью демонтирован, сообщили в Гострансе.





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Фото: Гостранс РБ

На данный момент подрядчики завершили устройство тампонажного слоя из бетона на первой опоре, выполняют работы по погружению свай на третьей, ведут подготовительные работы к устройству монолитного ростверка. Мост планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю.