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В Дюртюлинском районе строят мост через озеро Грязное

Добавлено: 10.02.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе строят мост через озеро Грязное

В Башкирии продолжается реконструкция моста через озеро Грязное в Дюртюлинском районе. Сооружение является частью дороги Дюртюли — Нефтекамск (км 34). Старый мост, который уже не отвечал нормам безопасности, был полностью демонтирован, сообщили в Гострансе.

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На данный момент подрядчики завершили устройство тампонажного слоя из бетона на первой опоре, выполняют работы по погружению свай на третьей, ведут подготовительные работы к устройству монолитного ростверка. Мост планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Гостранс РБ
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