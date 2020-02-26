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В России детям-сиротам вместо жилплощади предложили выдавать сертификаты на покупку квартиры

Добавлено: 26.02.20
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Рубрика: Экономика
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В России детям-сиротам вместо жилплощади предложили выдавать сертификаты на покупку квартиры

В России планируют выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку квартиры вместо жилплощади. Сумма выплаты составит почти 1,5 млн рублей. Законопроект предложил Минпросвещения РФ.

По мнению чиновников, очередь ожидающих квартиры с каждым годом растет, с сертификатами сироты смогут быстрее обзавестись квартирами. Сумма выплат также точно рассчитана.

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«Эта сумма рассчитана исходя из того, что средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по России на IV квартал 2019 года равнялась чуть более 45 тысяч рублей, а получатель сертификата имеет право на 33 квадратных метра», – передает «Парламентская газета».
В документе отмечается, что в регионах уполномоченные органы власти должны вести реестры жилых помещений для детей-сирот. Также сократиться срок действия договора социального найма до 2 лет при условий, что детдомовец  страше 25 лет, имеет постоянный доход, не ниже МРОТа. 

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Источник: gorobzor.ru
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