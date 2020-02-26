В России детям-сиротам вместо жилплощади предложили выдавать сертификаты на покупку квартиры

«Эта сумма рассчитана исходя из того, что средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по России на IV квартал 2019 года равнялась чуть более 45 тысяч рублей, а получатель сертификата имеет право на 33 квадратных метра», – передает «Парламентская газета».
В документе отмечается, что в регионах уполномоченные органы власти должны вести реестры жилых помещений для детей-сирот. Также сократиться срок действия договора социального найма до 2 лет при условий, что детдомовец страше 25 лет, имеет постоянный доход, не ниже МРОТа. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram