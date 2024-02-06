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Россиянам рассказали, когда подорожает аренда жилья

Россиянам рассказали, когда подорожает аренда жилья

Весной текущего года ожидается значительный рост стоимости аренды жилья в России. Количество объявлений о сдаче квартир в аренду резко сократилось — к началу года их насчитывалось всего 44 тысячи, что почти вдвое меньше, чем в предыдущие годы.

В условиях ограниченного предложения наиболее привлекательного жилья и «вымывания» его с рынка, арендные ставки заметно выросли. В Москве средняя цена за год поднялась на 40% до 91 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на четверть до 44 тысяч рублей, а в других городах России — на 18% до 35 тысяч рублей.

По всей стране больше всего подорожала аренда квартир-студий — на 21% за год. Однако и двух- и трехкомнатные квартиры стали дороже на 15-16%, а однокомнатные — на 10%. В среднем по России арендовать студию теперь можно за 34 тысячи рублей, а однокомнатную квартиру — за 31 тысячу. Некоторые эксперты объясняют это тем, что студии чаще располагаются в относительно новых домах.

По мнению специалистов, рынок аренды активно развивается в связи с тем, что дорожает ипотека. Люди предпочитают отложить покупку собственного жилья и арендовать квартиры. Одной из причин называют возвращение граждан из-за рубежа, некоторые из которых перестали сдавать свое жилье. Эксперты отмечают, что сейчас люди предпочитают арендовать квартиры в новостройках, а их стоимость традиционно выше.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: жилье аренда
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