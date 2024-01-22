Стали известны средние цены на квартиры в Башкирии

Эксперты в сфере недвижимости опубликовали отчет о динамике цен на жилплощадь в Башкирии за третий квартал 2023 года.

Согласно данным, средняя стоимость квадратного метра на вторичном жилищном рынке республики достигла 93 030 рублей. При этом наблюдается значительный разброс цен в зависимости от качества квартир. Так, цена за «квадрат» в жилье низкой категории в среднем составила 70 524 рубля, в квартирах среднего качества - 91 576 рублей, улучшенной планировки – 99 438 рублей. Самые высокие цены зафиксированы на элитные апартаменты – в среднем 164 231 рубль за квадратный метр.

В масштабах всего Приволжского федерального округа средняя стоимость «квадрата» на вторичке сложилась на уровне 95 420 рублей. При этом в Татарстане и Нижегородской области отмечен наибольший рост цен – до 130 472 и 113 918 рублей соответственно. Наименьший ценник зафиксирован в Пензенской области – 57 764 рубля за кв.м.

Что касается первичного рынка, то по итогам третьего квартала средняя стоимость квадратного метра в новостройках Башкирии выросла до 116 864 рублей. При этом в квартирах среднего качества цена составила 106 006 рублей, улучшенной планировки – 127 439 рублей, а за элитные апартаменты приходится выложить в среднем 169 855 рублей за кв. метр.

В масштабах ПФО цены на первичном рынке ниже, чем в Башкирии – в среднем 107 327 рублей за «квадрат». Самые высокие цены по-прежнему в Татарстане и Нижегородской области – 135 786 и 129 402 рубля соответственно. А наиболее приемлемый ценник сложился в Оренбургской области – 69 463 рубля за кв.м.

Автор: Семен Подгорный