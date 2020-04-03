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В Башкирии Пенсионный фонд рассказал о беззаявительном продлении выплат

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии Пенсионный фонд рассказал о беззаявительном продлении выплат

В башкирском отделении Пенсионного фонда сообщили, что начинают беззаявительное продление выплат, которое ранее нужно было подтверждать документально. 



В качестве примера привели то, что получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно обращаться в фонд, чтобы продлить выплаты и подтвердить факт обучения. До 1 июля обучение будет подразумеваться по умолчанию. 

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«При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности. Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности», – уточняется в сообщении.
В фонде пояснили, что в такой ситуации пенсионеру раз в год нужно засвидетельствовать получение выплат через личную заявку в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию. До июля этот факт будет подразумеваться по умолчанию.

Что касается материнского капитала, то также не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы. Порядок по продлению выплат будет действовать до 1 октября 2020 года.


Автоматическое продление выплат реализуют также и для получателей социальной пенсии,  у которых нет  зарегистрированного места жительства на территории России. Пенсия таким гражданам обычно назначается при условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. Теперь же такое заявление достаточно предоставлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. 


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Источник: gorobzor.ru
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