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Завод по сборке тракторов из Сургута перенесут в Башкирию

Рубрика: Экономика
Завод по сборке тракторов из Сургута перенесут в Башкирию

В Башкортостане создадут новое предприятие по сборке и ремонту тракторов "Кировец"



В Башкирии реализуется проект создания предприятия по сборке и ремонту тракторов "Кировец". Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил Радий Хабиров, глава региона. Известно, что производственная база будет располагаться в деревне Кабаково Кармаскалинского района республики.

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Хабиров также добавил, что активная фаза проекта уже реализуется и крупный инвестор под гарантии правительства региона принял решение о переносе завода из Сургута в Башкирию.

По словам Главы Башкортостана, региональный рынок сбыта является крайне перспективным. А власти оказывают инвестору всю необходимую помощь, в частности помогают с водоснабжением и газификацией производственного участка.

Известно, что уже через 4 года на предприятии планируется создать 70 новых рабочих мест, в том числе и для жителей республики, что работают вахтовым методом в Сургуте.

Напомним, руководитель республики на личной странице в социальных сетях поделился с населением замечательной новостью. В Альшеевском районе   практически достроили физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория»  .
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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях
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