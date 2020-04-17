Завод по сборке тракторов из Сургута перенесут в Башкирию
В Башкортостане создадут новое предприятие по сборке и ремонту тракторов "Кировец"
В Башкирии реализуется проект создания предприятия по сборке и ремонту тракторов "Кировец". Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил Радий Хабиров, глава региона. Известно, что производственная база будет располагаться в деревне Кабаково Кармаскалинского района республики.
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По словам Главы Башкортостана, региональный рынок сбыта является крайне перспективным. А власти оказывают инвестору всю необходимую помощь, в частности помогают с водоснабжением и газификацией производственного участка.
Известно, что уже через 4 года на предприятии планируется создать 70 новых рабочих мест, в том числе и для жителей республики, что работают вахтовым методом в Сургуте.
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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях
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