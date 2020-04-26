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В Дуванском районе молодой фермер благодаря своим теплицам обеспечивает район свежими овощами

Рубрика: Экономика
Теги: Дуванский район
В Дуванском районе молодой фермер благодаря своим теплицам обеспечивает район свежими овощами

Андрей Цепилов, фермер из села Дуван, активно занимается тепличным хозяйством уже третий год. Молодой предприниматель стал победителем проекта «Агростартап» и получил от государства грант, сумма которого составила 3 миллиона рублей.



Создание данной федеральной программы способствует реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.

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Изначально теплица была построена собственными силами и руками молодого предпринимателя. Но благодаря финансовой помощи от государства, фермер полностью модернизировал систему: если раньше Андрей отапливал теплицу дровами, то теперь провёл газовое отопление. Рядом с теплицей фермер установил отдельную котельную, и теперь растения получают тепло даже в самое морозное время.

Также планируется увеличение площади тепличного места, благодаря покупке теплицы заводского изготовления. Государственной помощи хватило и на покупку оборудования, термобудки и даже автомобиля. Если в прошлом году Андрей получил около восьми тонн огурцов, то в этом году планируется получить намного больше урожая, который активно реализуется в магазинах Дуванского района.

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенске началось строительство цеха по производству безалкогольных напитков, площадь нового строящегося объекта – 1100 кв. м., объем инвестиций составит 55 миллионов рублей, планируется создание 30 рабочих мест.

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Источник: bash.news

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