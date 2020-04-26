В Дуванском районе молодой фермер благодаря своим теплицам обеспечивает район свежими овощами

Андрей Цепилов, фермер из села Дуван, активно занимается тепличным хозяйством уже третий год. Молодой предприниматель стал победителем проекта «Агростартап» и получил от государства грант, сумма которого составила 3 миллиона рублей.







Создание данной федеральной программы способствует реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.



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