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Законы, которые вступают в силу с 1 мая: как изменится жизнь россиян

Рубрика: Экономика
Законы, которые вступают в силу с 1 мая: как изменится жизнь россиян

В России с 1 мая заработает целый список важных законов. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.



В частности, одна из важнейших новаций, — субсидии малому и среднему бизнесу. Так, ФНС 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого работника. Выплаты в сумме 12 130 рублей будут выдавать малым и средним компаниям из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90 процентов по сравнению с 31-м марта 2020 года.

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Следующая важная норма — бесплатное питание школьникам. С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием. А к 1 сентября 2023 года оно появится во всех школах. Помимо этого, закрепляется термин «здоровое питание» и его принципы.

Также с 1 мая заработает новелла в области денежных переводов. Теперь переводы в Системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы. Если же человек переводит свыше этой суммы в месяц, то предельное значение комиссии составляет не более 0,5 процента от суммы перевода (но не более 1 500 рублей).


Кроме того, в пресс-службе Госдумы сообщается о новых законах, которые заработают с 5 мая. Это в частности, введение трудовых договоров в электронном виде на добровольной основе в виде эксперимента в некоторых организациях; ответственность (штрафы) за самовольную перепланировку помещений в многоквартирных и нежилых домах, запрет «наливаек» (запрещается продажа алкоголя в барах с площадью зала обслуживания меньше 20 «квадратов», расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях), а также другие новации.


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Источник: www.i-gazeta.com

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