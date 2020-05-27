Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Стали известны сроки начала выплат семьям с детьми

Стали известны сроки начала выплат семьям с детьми

Стали известны сроки начала выплат семьям с детьми

| 27 май 2020 | 11:59

В российском Минфине назвали срок начала раздачи денег в рамках поддержки семей с детьми. Как сообщает «Интерфакс», выплата начнется с 1 июня и охватит не менее 19 миллионов детей.



Всего на эти цели Минфин перечислил в Пенсионный фонд порядка 222 миллиардов рублей. Из них 197,2 миллиарда пойдет на обеспечение единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей.

В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Читайте также:

В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Финансовая поддержка семей с детьми стала частью антикризисных мер, принимаемых для стабилизации экономики на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Заявки на такие пособия начали оформлять с начала мая. По словам президента Владимира Путина, такая поддержка коснется 22 миллионов детей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: