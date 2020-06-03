В Башкирии несовершеннолетний сын депутата Курултая Флюра Галлямова заработал почти 3 млн рублей

| 03 июн 2020 | 18:22

Помощник депутата Курултая Башкирии Флюра Галлямова, чей несовершеннолетний сын, судя по декларации о доходах, заработал 2,8 миллиона рублей за прошлый год, рассказал корреспонденту откуда у него взялись эти деньги.







— Эти деньги он получил от продажи недвижимости, которая ранее была на него записана, — пояснил помощник депутата изданию UFA1.



На какие цели сын Галлямова потратит деньги, он не ответил, добавив: «Я же не спрашиваю куда вы свою зарплату в 25 тысяч деваете?»



Отец несовершеннолетнего ребенка, в свою очередь, задекларировал доход в 7 миллионов рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Миллионером оказался и сын башкирского депутата Ирека Зарипова. В декларации отца за прошлый год за ним числится доход в 5,3 миллиона рублей. Это на 217 тысяч больше, чем у Зарипова-старшего, тот отчитался о доходе почти в 5,1 миллиона рублей.



