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В Башкирии несовершеннолетний сын депутата Курултая Флюра Галлямова заработал почти 3 млн рублей

В Башкирии несовершеннолетний сын депутата Курултая Флюра Галлямова заработал почти 3 млн рублей

| 03 июн 2020 | 18:22

Помощник депутата Курултая Башкирии Флюра Галлямова, чей несовершеннолетний сын, судя по декларации о доходах, заработал 2,8 миллиона рублей за прошлый год, рассказал корреспонденту откуда у него взялись эти деньги.



— Эти деньги он получил от продажи недвижимости, которая ранее была на него записана, — пояснил помощник депутата изданию UFA1.

На какие цели сын Галлямова потратит деньги, он не ответил, добавив: «Я же не спрашиваю куда вы свою зарплату в 25 тысяч деваете?»

Отец несовершеннолетнего ребенка, в свою очередь, задекларировал доход в 7 миллионов рублей.

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Миллионером оказался и сын башкирского депутата Ирека Зарипова. В декларации отца за прошлый год за ним числится доход в 5,3 миллиона рублей. Это на 217 тысяч больше, чем у Зарипова-старшего, тот отчитался о доходе почти в 5,1 миллиона рублей.

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Источник: ufa1.ru

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